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При ракетном ударе по американской базе в Ираке погиб человек

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Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

Один человек погиб, семеро — в их числе граждане США — пострадали в результате ракетного удара по базе США на севере Ирака, сообщает Politico со ссылкой на агентство Associated Press.

Погибший — гражданский специалист, подрядчик, работавший на американской базе. Пострадали также двое его коллег. Ранены пятеро американских граждан, один из которых военнослужащий, остальные — также гражданские.

Сообщается, что по территории базы и гражданского аэропорта рядом с ней вечером понедельника нанесли удар четырнадцатью ракетами калибром 107 миллиметров.

Пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако, указывает издание, предыдущие подобные атаки устраивали местные группы боевиков-шиитов, связанные с Ираном.

14 февраля аналитики американской исследовательской организации RAND, связанной с правительством страны, признали проблему с числом мирных жертв авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке.

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