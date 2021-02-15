Эрдоган обвинил США в поддержке убивших заложников террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке курдских боевиков, убивших турецких заложников на севере Ирака. Его слова приводит газета «Хюрриет».

Турецкий лидер заявил, что несмотря на все заявления о непринятии терроризма, США стоят за боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). «Кровь ни в чем не повинных людей, убитых на севере Ирака, на руках всех тех, кто защищает террористов РПК, поддерживает их и сочувствует им», — заявил он.

При этом турецкий лидер счел «насмешкой» заявление американских властей, осудившее убийство заложников. Эрдоган призвал своего коллегу, американского президента Джо Байдена, «лучше приглядеться» к РПК.

Ранее турецкое правительство обвинило курдских боевиков в убийстве 13 турецких заложников в северном Ираке. Сами курды заявляют, что пленники погибли в результате ударов турецких ВВС. В июле 2015 года Турция возобновила вооруженный конфликт с РПК. По данным Министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч боевиков.