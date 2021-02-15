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Турция указала на двойные стандарты в борьбе с терроризмом

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Кадр: Агентство Анадолу / YouTube

Некоторые страны ориентируются на двойные стандарты в борьбе с терроризмом и имитируют борьбу с боевиками, «игнорируя их кровавые преступления». На это указал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении, его запись опубликована на YouTube.

«Мы никогда не придерживались двойных стандартов, не были двуличными, как на Западе», — подчеркнул он. Чавушоглу пообещал, что Анкара продолжит борьбу с террористами, в частности с боевиками Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно критиковал США за поддержку РПК и отсутствие должной реакции на убийства турецких граждан.

В июле 2015 года Турция возобновила вооруженный конфликт с РПК. По данным Министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч боевиков.

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