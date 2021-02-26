Мир
 
Последние новости
Байден приказал нанести авиаудар по Сирии
Экономист спрогнозировал возвращение безработицы к показателям до пандемии
Директор ФСИН отчитался о минимальном числе заключенных в России
Врач объяснил порядок действий заболевшим после первой прививки от коронавируса
Знаменитости полюбили надевать обнажающие грудь бикини и запустили новый тренд
В Роспотребнадзоре отметили резкое сокращение числа случаев заражения COVID-19
Москвичи затруднились с выбором памятника на Лубянке 
Вакцинацию гражданки Италии «Спутником V» назвали «позором ЕС»
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Пентагон подтвердил удар США по Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Его целью была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Джона Кирби.

В результате атаки уничтожены несколько зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками. По мнению Пентагона, удар стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. «Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — сказал Кирби.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.

Ранее о том, что президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии, сообщило издание Politico. После полученного приказа военные обстреляли здание, связанное с проиранским ополчением.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден приказал нанести авиаудар по Сирии
Российские ВКС помогли уничтожить боевиков и оружие ИГ в Сирии
При ракетном ударе по американской базе в Ираке погиб человек