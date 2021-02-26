Пентагон подтвердил удар США по Сирии

Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Его целью была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Джона Кирби.

В результате атаки уничтожены несколько зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками. По мнению Пентагона, удар стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. «Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — сказал Кирби.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.

Ранее о том, что президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии, сообщило издание Politico. После полученного приказа военные обстреляли здание, связанное с проиранским ополчением.