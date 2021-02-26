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Россия осудила авиаудар США по Сирии

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Москва осуждает авиаудар, нанесенный Вашингтоном по объекту на территории Сирии и призывает Соединенные Штаты уважать сирийский суверенитет. С таким заявлением выступили в российском МИД, передает РИА Новости.

Не менее 17 человек погибли при авиаударе США по Сирии 26 февраля. Речь идет о боевиках проиранских шиитских вооруженных формирований. США задействовали для ударов истребитель F-15.

Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В ведомстве пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

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