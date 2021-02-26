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Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Последствием авиаудара США по Сирии может стать эскалация военного противостояния в регионе, предупредил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его цитирует ТАСС в пятницу, 26 февраля.

Среди других рисков он назвал срыв наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. «Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную», — отметил сенатор.

Косачев подчеркнул, что несмотря на то, что в ситуацию вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия — только США открыто применяют военную силу, нарушая нормы международного права. По его словам, американские власти вновь присваивают себе право «вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке».

Ранее в пятницу Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В ведомстве пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек, точное число не уточняется.

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