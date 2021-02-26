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США указали на трусость из-за удара по Сирии

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Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило авиаудары США по своей территории, обвинив Вашингтон в трусости. Соответствующее заявление опубликовало агентство SANA.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве указали, что «трусливая агрессия» Вашингтона сигнализирует о том, что новая администрация США, подобно администрации Дональда Трампа, подчиняется не международному праву, а «законам джунглей». Министерство предупредило, что подобные атаки приведут только к дальнейшему хаосу и росту напряженности в регионе.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

В российском МИД осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Российский министр отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает».

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