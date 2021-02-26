В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки

В США сочли надлежащим уведомление России об ударе по Сирии в ночь на 26 февраля, которое было сделано за несколько минут до атаки. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

Так Кирби прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе «за четыре или пять минут» до него.

«Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление», — сказал Кирби.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

В российском МИД осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Российский министр отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает». Министерство иностранных дел Сирии также осудило авиаудары, обвинив Вашингтон в трусости.