Разведка США назвала Россию угрозой и крупнейшим противником

Россия не стремится к прямому конфликту с США, но остается угрозой и крупнейшим противником в киберпространстве. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Общедоступная часть документа обнародована на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

В отчете РФ оценивается как мощный противник в киберпространстве, сфере освоения космоса и оружия массового уничтожения. Свои возможности российское государство якобы направляет на попытку «управлять ходом мировых событий как главный игрок в новом многополярном мировом порядке».

«Мы знаем, что Москва использует целый спектр инструментов — кампании влияния, разведывательные и антитеррористические операции, военную помощь, совместные учения, наемнические операции, убийства, продажу оружия — чтобы продвигать свои интересы или вредить интересам США и их союзников», — говорится в документе.

Там же прогнозируется, что Россия продолжит расширять свое глобальное влияние, заключая союзы как с противниками, так и с союзниками США.

Ранее похожее заявление относительно американской стороны сделали в российском МИД: заместитель министра Сергей Рябков заявил, что США «делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене» и являются противником российского государства.