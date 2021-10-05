Экономист предсказал Евросоюзу холодную зиму без российского газа

Экономист Коренев: «Газпром» может просто ждать, когда ЕС придет к нему с белым флагом

Энергохранилища Евросоюза (ЕС) практически пусты, что сулит союзникам крайне холодную зиму. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Алексей Коренев. Он также добавил, что в текущих условиях «Газпром» может позволить себе не идти на уступки ЕС и просто ждать, когда страны придут к нему с белым флагом и предложением выгодных для обеих сторон условий.

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 подала апелляцию на решение немецкого суда об отказе исключить российский газопровод из-под газовой директивы Евросоюза. Таким образом, руководители проекта продолжили спор с европейскими странами. В конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа обязал «Северный поток-2» соблюдать нормы обновленной директивы Евросоюза. В Nord Stream 2, в свою очередь, настаивают, что к дате вступления обновлений директивы в мае 2019 года трубопровод был завершен с экономической точки зрения, поскольку к тому времени компания вложила в проект более миллиарда евро.

«Зимой европейцы начнут соображать быстрее»

Коренев напомнил, что зеленая энергетика, на которую Евросоюз возлагал такие надежды в этом году, показала свою полную несостоятельность. И главная ошибка союзников в том, что они не оставили себе альтернативных вариантов.

«Все жизненно необходимые системы нужно дублировать. Даже в самолете есть вспомогательные системы на случай, если откажут все двигатели. ЕС же понадеялся на зеленую энергетику: ветряки, приливные электростанции, но безветренное лето и ураган в США, сделавший невозможными поставки СПГ, привели к критической ситуации. В итоге в Европе угля осталось буквально на несколько недель, а газа хватит только в случае самой мягкой зимы, которую, конечно, никто не обещал. Тем не менее страны продолжают играть в свои газовые игры, а политики по-прежнему лоббируют интересы каких-то своих группировок, мешая «Газпрому». Но, когда придут холода, политикам придется зашевелиться», — уверен экономист.

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Собеседник «Ленты.ру» убежден: агрессивная политика ЕС против «Северного потока-2» закончится, как только на улицы выйдут «добропорядочные бюргеры», а это обязательно случится, если граждане останутся без тепла в зимние морозы.

«Конечно, газовая директива играет против «Газпрома». Но принималась она тогда, когда газовый рынок принадлежал покупателю, когда именно он диктовал свои условия. Но теперь это рынок продавца, который, кстати, ведет себя довольно деликатно, не заламывая цену еще выше, хотя мог бы, соблюдает все договоренности. И если Европа продолжит настаивать на соблюдении директивы, в ущерб это пойдет только ей», — заметил Коренев.

Очевидным выходом из сложившейся ситуации для ЕС экономист считает увеличение квот поставок для «Газпрома» с 50 процентов до более существенных значений, достаточных хотя бы для того, чтобы покрыть нужды самих союзников. Тем не менее он отметил, что пока политики не склонны прекращать свои «газовые игры».

Начнут мерзнуть — начнут придумывать варианты. Пока, видимо, время еще не пришло, хоть это и выглядит совершенно нелогичным экономист Алексей Коренев

«Лобби отдельных промышленных группировок, видимо, надеются на удачу: что зима окажется теплой, что угля все-таки хватит, что американский СПГ успеет подойти. Подобные решения — всегда вопрос политической торговли. Европа избаловалась, забыла, что такое тяжелая жизнь, но вернуться к реалиям все-таки придется. Понятно, что политики надеются, что рынок продавца скоро сменится на рынок покупателя, но до этого можно и не дожить. А «Газпром» тем временем, находясь в выигрышной позиции, вполне может позволить себе подождать, пока к нему придут с белым флагом», — считает Коренев.

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.