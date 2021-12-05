Захарова высмеяла «план нападения» России на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла публикацию в немецком Bild о плане нападения России на Украину и заподозрила издание в антисемитизме. Об этом она написала в своем Facebook.

В частности, она обратила внимание, что украинский город Львов обозначен на немецких картах как Лемберг вместо официального Lwiw, используемого МИД ФРГ. «А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами», — указала дипломат. Она добавила, что при этом восточноукраинский город Днепр (бывший Днепропетровск) указан верно.

«Склеили, посмотрели: чего-то не хватает. Решили, что схемы нападения», — поиронизировала Захарова, предположив, что «немцы домыслили план с присущей Германии любовью к маршу на Киев».

Также представитель МИД разобрала все пункты этого плана. Среди прочего, она отметила намерение России отрезать Украину от моря и обеспечить поставки в Крым. «Немецкие вундер-журналисты не догадываются, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост!», — указала она, предположив, что издание руководствовалось заявлениями украинских экспертов о том, что «никакого моста нет, так как построить его невозможно».

Еще одним противоречивым пунктом Захарова назвала наступление войск на украинскую столицу «примерно до линии Коростень-Умань». «Умань — место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов», — отметила она.

4 декабря Bild написал со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности, что нападение России на Украину может произойти в конце января — начале февраля. По утверждению издания, атака будет состоять из трех фаз, финальная из которых предполагает продвижение войск к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных регионов Украины. На этом этапе ожидается капитуляция Киева.

Ранее Кремль прокомментировал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия фиксирует информационную кампанию, исходящую от Запада, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.