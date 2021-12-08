МИД России исключил запуск «Северного потока-2» раньше весны

Сертификация «Северного потока-2» запланирована на весну 2022 года, перед этим необходимо создать независимого оператора в Германии. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, передает РИА Новости.

Глава департамента не исключил, что даты запуска могут передвинуться из-за каких-то обстоятельств, но выразил надежду, что основные временные параметры, намеченные ранее, сохранятся. После завершения оценки немецким регулятором его заключение передадут в Еврокомиссию.

По словам Красницкого, в России надеются на тщательную проверку в Германии, потому что она позволит сократить сроки изучения заявки в ЕК. Согласно действующим правилам, комиссия должна предоставить свой отзыв в течение двух месяцев, однако при необходимости срок могут продлить еще на два месяца.

Ранее эксперты указывали, что оценку газопровода могут завершить 8 мая. Эти расчеты были основаны на том, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) должно было вынести свое заключение не позднее 8 января, а Еврокомиссия вправе растянуть процесс еще на четыре месяца.

Однако в середине ноября стало известно, что оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG отказался от попыток доказать свою независимость от «Газпрома» и предпочел создать дочернюю компанию на территории Германии, чтобы передать ей все активы и управление. О сроках возобновления сертификации заинтересованные лица не сообщали.