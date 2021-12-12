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«Северный поток-2» загнал в тупик главу МИД Германии

FAZ: глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2», заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Он отметил, что, будучи представителем партии «Зеленые», Берборк всегда выступала против строительства газопровода.

Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено

Йоханнес Лейтойзер политический обозреватель
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Поставили условия

В начале декабря издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.

Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока-2» в случае вторжения

Financial Times

Одна из причин такой позиции — давление на германское правительство, причем сразу с нескольких сторон. Так, в качестве разменной монеты «Северный поток-2» хотят использовать США и Украина, которые обещают России ввести жесткие и болезненные санкции в случае вторжения на территорию Украины, которое якобы готовят в Кремле.

Польша, помимо полной остановки «Северного потока-2», потребовала от Германии репарации — за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау на встрече с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Впрочем, уже в воскресенье, 12 декабря, очередную попытку убедить немецкое руководство во вредности российского газопровода предпримет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Встеча двух политиков состоится в Варшаве.

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Не раньше весны

В начале декабря представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер заявил, что газопровод «Северный поток-2» в любом случае не станут запускать до завершения его сертификации. Точные сроки завершения этого процесса неизвестны. По информации МИД России, произойдет это не раньше весны.

В настоящее время процедура приостановлена, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG собирается создать дочернюю компанию в Германии, чтобы перевести на нее активы и управление газопроводом на территории страны.

Между тем, Европа уже истратила больше четверти купленного и закачанного в подземные хранилища газа. По состоянию на первую неделю декабря из европейских ПХГ отобрано уже 25,6 процента, то есть более четверти купленного и закачанного газа. Стоимость топлива в Европе снова растет, а сертификация и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», который на Западе рассматривают как возможность справиться с дефицитом энергоносителей, затягивают.

Марина Совина
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