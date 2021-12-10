Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша потребовала от Германии репараций и остановки «Северного потока-2»

Польша потребовала от нового правительства ФРГ репараций и остановки «Северного потока-2»

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Глава МИД Польши Збигнев Рау встретился с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в рамках переговоров с новым германским правительством и выдвинул несколько требований. В частности, официальная Варшава намерена добиваться закрытия проекта «Северный поток-2». Об этом пишет Reuters по итогам пресс-конференции между дипломатами.

Рау уверен, что из-за сотрудничества бывшего правительства ФРГ с Россией Европе пришлось столкнуться с рядом угроз. Польский министр также напомнил, что Варшава неоднократно требовала от Берлина остановить строительство, поскольку это «может повредить отношениям между странами».

Кроме того, Рау напомнил, что польская сторона ожидает выплаты репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также планирует убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредности газопровода «Северный поток-2». Встреча двух политиков состоится 12 декабря в Варшаве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
Канье Уэст вновь попросил Ким Кардашьян вернуться к нему
Иммунолог объяснил малое число штаммов COVID-19 при тысячах мутаций
Травматолог дал советы по безопасному передвижению по городу зимой
Мужчина показал легкий способ оторвать клейкий ценник с подарка
Работу приложения Сбера восстановили после сбоя
Последствия ДТП с Maserati в центре Москвы сняли на видео
В России предложили увеличить штрафы за вред природе
Сотрудница устала от придирок начальника и взорвала рабочее место
Названо условие для роста биткоина выше 500 тысяч долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter