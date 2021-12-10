Польша потребовала от Германии репараций и остановки «Северного потока-2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау встретился с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в рамках переговоров с новым германским правительством и выдвинул несколько требований. В частности, официальная Варшава намерена добиваться закрытия проекта «Северный поток-2». Об этом пишет Reuters по итогам пресс-конференции между дипломатами.

Рау уверен, что из-за сотрудничества бывшего правительства ФРГ с Россией Европе пришлось столкнуться с рядом угроз. Польский министр также напомнил, что Варшава неоднократно требовала от Берлина остановить строительство, поскольку это «может повредить отношениям между странами».

Кроме того, Рау напомнил, что польская сторона ожидает выплаты репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также планирует убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредности газопровода «Северный поток-2». Встреча двух политиков состоится 12 декабря в Варшаве.