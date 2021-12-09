Сменщика Меркель постараются убедить во вредности «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредности газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в Риме после встречи с главой итальянского правительства Марио Драги, передает ТАСС.

Встреча двух политиков состоится 12 декабря в Варшаве. По словам Моравецкого, он постарается донести до преемника Ангелы Меркель то, что «Северный поток-2» опасен, поскольку Россия может шантажировать им Украину, Польшу и Евросоюз. «Я буду убеждать канцлера Шольца в том, что нельзя поддаваться давлению со стороны России», — заявил польский премьер.

Моравецкий выразил удовлетворение тем, что в Германии растет число сторонников идеи отмены запуска газопровода, если Россия спровоцирует напряженность на границе с Украиной. «Я рад, что такие голоса появляются. К сожалению, слишком поздно», — сказал политик.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября 2021 года. Перед запуском объект должны сертифицировать немецкие и европейские регулирующие органы. По последней информации МИД России, процедура завершится весной 2022 года.

Олаф Шольц вступил в должность канцлера Германии 8 декабря. Говоря о возможном военном столкновении России и Украины, он отметил важность соблюдения всеми принципа нерушимости границ и предупредил о последствиях в случае нарушения этого правила.