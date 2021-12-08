Новый канцлер Германии Олаф Шольц принес присягу

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц вступил в должность федерального канцлера ФРГ и принес присягу. Об этом сообщает Deutscher Bundestag.

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому», — произнес Шольц.

Присягу принимала президент бундестага Бербель Бас. Согласно предписанию Конституции, клятва заканчивается словами фразой «Да поможет мне Бог», однако новый канцлер решил опустить финальную часть, так как характеризует себя как нерелигиозного человека.

Об избрании главы СДПГ Олафа Шольца канцлером ФРГ стало известно днем 8 декабря. Он получил 395 из 736 голосов среди депутатов нижней палаты парламента на выборах в бундестаге.