Избран новый канцлер Германии

Главу социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца официально избрали новым канцлером ФРГ. Трансляция с заседания, на котором прошло голосование, опубликована в Twitter бундестага.

Собравшиеся политики поздравили его с избранием. Шольц получил большинство голосов в свою пользу — 395 голоса — среди депутатов нижней палаты парламента.

Ангела Меркель официально уходит в отставку

Таким образом законодатели завершили 16-летний период правления экс-канцлера Ангелы Меркель. Действующая глава правительства Германии сложит полномочия сразу после избрания Шольца, в течение сегодняшнего дня.

«Никакого другого канцлера, теневого канцлера не будет. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», — говорил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам ряда аналитиков, после своего ухода с поста Меркель оставила «немного позитивных моментов» как для для своих однопартийцев из «Христианско-демократического союза» (ХДС), так и для европейских коллег в целом.

Торжественная церемония прощания армии с Меркель прошла 2 декабря. На церемонию были приглашены 200 человек — все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники.

Социал-демократам удалось создать коалицию в правительстве

СДПГ удалось окончательно подписать договор о создании коалиции с партиями «Союз90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД) 24 ноября.

В достигнутом коалиционном соглашении правительство ФРГ обещает в 2023 году вернуться к долговому тормозу, не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.