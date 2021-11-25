Названо место России в политике нового немецкого правительства

Новое правительство ФРГ выберет прагматичный подход в отношении России, поэтому существенных ухудшений не предвидится, однако основное место в его немецкой внешней политике будет отведено взаимоотношениям с США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

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По словам специалиста, будущий канцлер Германии и глава Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц — сторонник прочных евроатлантических отношений, о чем свидетельствует его визит в Вашингтон вскоре после выборов в бундестаг.

«Поэтому стратегические отношения с США для него будут основными, несмотря на все американские санкции против европейских компаний, несмотря на различное недопонимание», — отметил Камкин.

Говоря о российско-германских отношениях, политолог напомнил, что газета Bild назвала подход будущего канцлера к отношениям с Москвой «принципом деревенской дискотеки», то есть «танцуют с теми, кто в зале». Камкин в шутку заметил, что немецкое издание, скорее всего, имело в виду свою местную дискотеку, ведь на деревенских танцах в России дело может доходить до драк «стенка на стенку». «Главное — этого избежать», — сказал он.

Проблемы могут возникнуть с вероятным кандидатом на пост главы МИД Германии — главой партии «Зеленых» Анналеной Бербок, которая неоднократно выступала против российского газопровода «Северный поток-2». Впрочем, из-за коалиционного характера нового кабмина «Зеленые», скорее всего, отодвинут на второй план свои наиболее жесткие требования в отношении России.

Ранее стало известно, что новая правящая коалиция Германии согласовала состав кабинета правительства ФРГ. В стране определился новый канцлер — им станет Шольц. Процедура его избрания состоится примерно через две недели.