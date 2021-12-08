В Совфеде оценили последствия избрания нового канцлера Германии для России

Сенатор Джабаров об избрании Шольца: мы всегда находили общий язык с его партией

В Совете Федерации надеются, что после избрания Олафа Шольца канцлером ФРГ России и Германии удастся сохранить конструктивную повестку отношений и не перейти к конфронтации. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы надеемся, что и новый канцлер, представляющий социал-демократов, будет к нашей стране относиться конструктивно. То есть будет строить свою политику не на конфронтации, а на решении тех или иных проблем. Так что, я думаю, будем работать с новым правительством Германии», — заявил он.

Джабаров напомнил, что исторически у России и СССР получалось выстраивать неплохие отношения с канцлерами ФРГ, принадлежавшими к социал-демократам, например, существенного улучшения отношений между странами удалось добиться в канцлерство Вилли Брандта.

«Мы также помним канцлерство Герхарда Шредера, который был другом нашей страны, хотя, конечно, отстаивал национальные интересы в первую очередь», — добавил он.

В то же время, по словам сенатора, коалиция, которую представляет Олаф Шольц, включает в себя политические силы, не слишком комплиментарные для России.

«Коалиция, которую он представляет, довольно сложная, в нее входят и "зеленые", которые демонстрируют откровенно русофобские позиции, особенно в том, что касается "Северного Потока-2"», — отметил Джабаров.

Об избрании главы социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца стало известно днем 8 декабря. Шольц получил 395 из 736 голосов в бундестаге.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что, несмотря на непростые отношения Москвы и Берлина, сейчас от обеих сторон исходят позитивные сигналы о готовности к диалогу.