Посол Германии высказался об отношениях с Россией

Посол Германии фон Гайр: отношения Берлина и Москвы сложные, но есть позитивные сигналы

Несмотря на то, что отношения между Берлином и Москвой на данный момент сложные, от обеих сторон исходят позитивные сигналы о готовности к диалогу. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в отношениях между ФРГ и РФ сохраняются разногласия. Он отметил, что правительства двух стран придерживаются разных позиций по ряду важных политических вопросов, и для поиска общей точки зрения понадобится немало времени.

«Но одновременно как в Москве, так и в Берлине я слышу сигналы, свидетельствующие об открытости и готовности обсуждать глобальные проблемы и вызовы, разрабатывать совместные подходы, что сейчас уже и осуществляется», — высказался посол. По его словам, с немецкой стороны эта готовность отражена в новом коалиционном договоре.

Ранее стало известно, что главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца официально избрали новым канцлером ФРГ. Политик получил большинство голосов в свою пользу — 395 голосов — среди депутатов нижней палаты парламента. Таким образом, в стране закончился 16-летний период правления Ангелы Меркель.