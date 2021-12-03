Меркель уйдет с поста 8 декабря

Канцлер ФРГ Ангела Мергель уйдет в отставку 8 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Действующая глава правительства Германии сложит полномочия сразу же после избрания лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером. «Никакого другого канцлера, теневого канцлера не будет. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», — заявил Зайберт на брифинге для журналистов.

2 декабря прошла торжественная церемония прощания армии с действующим канцлером Ангелой Меркель. На церемонию были приглашены 200 человек — все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники. В течение всего дня военный оркестр репетировал любимые музыкальные композиции Меркель, которые, по традиции, она сама выбрала для мероприятия.

