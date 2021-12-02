Прощание армии и военного оркестра с Меркель показали на видео

Telegram-канал «Военный обозреватель» показал видео с торжественной церемонии прощания армии Германии с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера страны.

Церемония под названием «Вечерняя заря» проходит в Берлине вечером в четверг, 2 декабря. В течение всего дня военный оркестр репетировал любимые музыкальные композиции Меркель, которые, по традиции, она сама выбрала для мероприятия.

На церемонию были приглашены 200 человек — все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники.

Ранее Ангела Меркель рассказала, что пока не продумала планы на пенсию после ухода из политики, однако точно уверена, что прежде всего попытается отдохнуть. Политик пошутила, что сначала будет попеременно читать и спать, а потом займется тем, что придет ей в голову.

Новая правящая коалиция Германии согласовала состав кабинета правительства ФРГ. В стране определился новый канцлер — им станет глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

