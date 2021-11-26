Ангелу Меркель проводят с поста канцлера под песню о дожде из красных роз

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост под песню немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф, а также под композицию панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Об этом со ссылкой на источник сообщает Spiegel.

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Согласно немецкой традиции, уходящий с поста политик может «заказать» оркестру музыку, которая будет звучать на церемонии прощания с должностью. По словам источника, канцлер захотела сделать свой уход необычайно эмоциональным.

Меркель проводят под композицию Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll's rote Rosen regnen) и песню Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen), которая стала хитом в ГДР в 1974 году.

Церемония пройдет на территории Министерства обороны в Берлине. На нее приглашены только 200 человек. Все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники.

Ранее Ангела Меркель рассказала, что пока не продумала планы на пенсию после ухода из политики, однако точно уверена, что прежде всего попытается отдохнуть. Политик пошутила, что сначала будет попеременно читать и спать, а потом займется тем, что придет ей в голову.