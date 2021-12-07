В США назвали условия остановки «Северного потока-2»

США будут добиваться от Германии остановки «Северного потока-2» в случае, если опасения американской стороны подтвердятся и Россия решит атаковать Украину, выяснило агентство Bloomberg.

Остановка газопровода — один из рычагов воздействия на Москву, которые Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками. По новой версии санкционного плана США на случай «вторжения России на Украину», Вашингтон намерен полностью заблокировать проект, отмечает агентство со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома. Другие возможные варианты действий — санкции против российских банков и экспорта российских товаров.

Bloomberg напомнило о соглашении, по которому правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель обязалось принять меры, если Россия станет станет применять агрессию в отношении Украины или использовать «Северный поток-2» в качестве оружия.

Ранее в декабре стало известно, что стало известно, что США подготовили новый санкционный пакет в отношении России, предусматривающий в том числе отключение от SWIFT. Применить его планируется в случае военного вторжения Москвы на Украину. Авторы документа оценивают его как «чертовски агрессивный». Кроме того, в нем заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга президента Владимира Путина.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев. Как говорила представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер, газопровод в любом случае не станут запускать до завершения его сертификации.