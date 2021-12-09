Украинский посол попросил Германию устроить России «холодный душ»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил новое правительство ФРГ устроить России «холодный душ». Об этом он высказался в интервью изданию Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что после избрания нового канцлера Германии Олафа Шольца Киев рассчитывает на «мощный голос из Берлина» и «сильную дипломатическую инициативу», которая будет сосредоточена не только на предотвращении военной угрозы для Европы, но и на возвращении Украине Донбасса и Крыма.

Мельник также обратился к Шольцу с призывом созвать в ближайшие недели саммит в «нормандском формате», который позволит «вернуть за стол переговоров» президента России Владимира Путина.

«В то же время мы призываем все федеральное правительство опубликовать список жестких и болезненных карательных мер против России, включая запрет на «Северный поток-2», если Путин решится на эту войну, несмотря на все предупреждения», — добавил дипломат.

8 декабря лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц был избран канцлером Германии. Он получил 395 из 736 голосов среди депутатов нижней палаты парламента на выборах в бундестаге.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины напряженности на российско-украинской границе. По его словам, стягивая войска в этот район, Москва пытается «усилить свою переговорную позицию» в диалоге с Вашингтоном.