В Киеве объяснили напряженность на российско-украинской границе

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины напряженности на российско-украинской границе. Об этом он высказался во время онлайн-встречи представителей правительства республики с международными инвестиционными компаниями и фондами, сообщает пресс-служба украинского Министерства экономики.

Резников объяснил текущую ситуацию на границе РФ и Украины грядущей встречей российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. По мнению министра, создавая напряженность на границе, Москва пытается «усилить свою переговорную позицию» в диалоге с Вашингтоном.

Он также отметил, что этой весной ситуация в приграничном регионе была еще более напряженной. Представитель Киева подчеркнул, что тогда российская сторона создавала реальную инфраструктуру для вторжения, однако среди инвесторов было меньше беспокойства по этому поводу, чем сегодня.

Ранее Джо Байден пообещал провести совместные переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским лидерами могут состояться до конца года.