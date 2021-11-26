Президент США Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден пообещал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в эфире CNN, передает РИА Новости.

«Со всей вероятностью», — ответил американский лидер на вопрос журналистов о планируемых контактах с обоими лидерами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Пресс-секретарь президента России также перечислил возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.

