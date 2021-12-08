Европа истратила четверть купленного в хранилища газа

По состоянию на начало текущей недели из подземных хранилищ Европы отобрано уже 25,6 процента, то есть более четверти купленного и закачанного газа. Об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

С начала декабря отбор из европейских хранилищ превышает среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов. На фоне рекордных трат цены на газ в регионе вышли за отметку 1,2 тысячи долларов. В последний раз на нидерландском хабе TTF газ стоил так дорого 18 октября.

Стоимость топлива в Европе растет на фоне опасений резкого обострения ситуации вокруг Украины. Западные страны и сам Киев полагают, что Россия готовит вторжение на территорию соседней республики. В Москве эту информацию категорически отвергают.

В случае начала военных действий одним из возможных последствий называется блокировка газопровода «Северный поток-2». Его запуск в Европе рассматривают как возможность справиться с дефицитом топлива.

Ранее бывший премьер Украины Анатолий Кинах предсказал, что к январю-февралю 2022 года в стране начнутся перебои с поставками газа, поскольку его запасов не хватит больше, чем на один-два месяца. По его данным, в настоящее время в хранилищах на 30-40 процентов газа меньше, чем нужно по нормативам.