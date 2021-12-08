Цены на газ в Европе взлетели на 9,4 процента, до 1219 долларов

Цены на газ в Европе взлетели на 9,4 процента в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду, 8 декабря, поднявшись до 1219 долларов. Стоимость январских фьючерсов на нидерландском хабе TTF превысила 1200 долларов впервые с 18 октября. На момент написания заметки тысяча кубометров газа торговалась по 1186 долларов.

Цены на газ растут на новостях о том, что США будут добиваться блокировки газопровода «Северный поток-2», если Россия вторгнется на Украину. О перспективах военной агрессии со стороны Москвы в последнее время пишут западные СМИ. Российская сторона не раз категорически отвергала обвинения.

Накануне президенты России и США провели двухчасовые переговоры по видеосвязи, главной темой которых стала возможная атака России на Украину. Согласно сообщению Белого дома, Джо Байден высказал Владимиру Путину опасения США и Европы из-за наращивания российских военных сил вблизи украинских границ. Российский лидер призвал не перекладывать «на плечи России» ответственность за ситуацию вокруг Украины и напомнил о деструктивных действиях Киева, подрывающих Минские соглашения.

Если обойдется без геополитического фактора, «Северный поток-2» запустят после того, как он пройдет сертификацию. Точные сроки завершения процедуры неизвестны. Эксперты не исключают, что запуск состоится только весной.