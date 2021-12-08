Украине предрекли окончание запасов газа через несколько месяцев

Бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрек, что к январю-февралю 2022 года в стране начнутся перебои с поставками газа. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала UkrLife.

По его словам, Киев провалил программу заполнения хранилищ газом, что приведет к быстрому окончанию запасов. Он отметил, что сейчас в хранилищах на 30–40 процентов меньше объем, чем тот, который долен быть по нормативным требованиям. Кинах добавил, что в первую очередь это затронет жилищно-коммунальные потребности.

Ранее сообщалось, что цена импортного газа на Украине за год взлетела в четыре раза, более чем до 730 долларов за тысячу кубометров. При этом средняя цена импортного природного газа в стране на ноябрь прошлого года составляла около 182,5 доллара за тысячу кубометров. В год республика потребляет до 23 миллиардов кубометров газа, из которых 13 миллиардов кубометров составляет газ собственной добычи — «Нафтогаза» и частных компаний. Остальные объемы топлива Киев импортирует.

