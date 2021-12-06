Импортный газ на Украине подорожал в четыре раза

Цена импортного газа на Украине за год взлетела в четыре раза, более чем до 730 долларов за тысячу кубометров, сообщается на сайте Министерства экономики страны.

При этом средняя цена импортного природного газа в стране на ноябрь прошлого года составляла около 182,5 доллара за тысячу кубометров. В год республика потребляет до 23 миллиардов кубометров газа, из которых 13 миллиардов кубометров составляет газ собственной добычи — «Нафтогаза» и частных компаний. Остальные объемы топлива Киев импортирует.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» поднял тарифы на газ. Он подорожал почти в пять раз для потребителей, которых снабжает топливом дочерняя компания «Нафтогаза» — «Поставщик последней надежды» (ПОН). Она обслуживает клиентов, чьи поставщики газа обанкротились или по другими причинам не могут поставлять топливо.

Со 2 декабря ПОН увеличил тариф на газ до 47 гривен (127 рублей) за кубометр. Рост цен затронул 457 тысяч украинских домохозяйств.

В начале ноября Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду, чтобы продолжить получать финансовую помощь.