На Украине подорожают газ и горячая вода

Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума, который есть в распоряжении агентства.

С мая 2022 года цены будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения. Это одно из условий обновленного меморандума сотрудничества с МВФ. Сейчас весь потребительский газ «Укргаздобычи» продается «Нафтогазу», у которой энергосбытовые компании покупают его по льготной цене. Нынешняя фиксированная стоимость газа по годовому контракту составляет 7,96 гривны за кубометр. На момент установки цена соответствовала рыночной, однако сейчас она в три-четыре раза ниже из-за резко подорожавшего газа на спотовом рынке Европы.

С 2022 года до 50 процентов газа должно будет продаваться на бирже «на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка», с 2024-го объем продаваемого на бирже газа должен достичь 100 процентов. В результате тарифы по годовым контрактам для населения значительно вырастут. При этом ожидается, что финансовое положение «Нафтогаза» улучшится при рыночных условиях формирования цен. Стоимость газа на внутреннем рынке Украины, скорее всего, не будет отличаться от европейской. «Цена не будет сильно ниже цены хаба. Если рынок дефицитный, то цена будет стремиться к максимальному значению, а это и есть цена хаба», — рассказал глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

В Кабинете министров официально не комментируют содержание меморандума. Один из источников «РБК-Украины» рассказал, что правительство надеется на снижение рыночной стоимости газа весной. Это поможет избежать роста цен тарифов для населения. Однако на уровне нынешней цена может остаться только в том случае, если стоимость газа упадет ниже 300 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости газ торгуется по цене 896 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

Ранее в октябре резкое падение цен на газ в 2022 году спрогнозировал глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. По его мнению, зима будет тяжелая, но со второго квартала 2022-го рынок стабилизируется. При этом Михельсон подчеркнул, что цены все же не достигнут того уровня, на котором находились в 2019 году.