На Украине допустили рост тарифов на распределение газа

Тарифы на распределение газа на Украине могут значительно вырасти, если газотранспортная система (ГТС) не будет транспортировать «голубое топливо» в Евросоюз из-за запуска «Северного потока-2», заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает РИА Новости.

«На платежках [запуск «Северного потока-2»] может очень плохо отобразиться. То есть наши платежки на распределение [газа] в случае, если транзита не будет, значительно увеличатся», — сказала она.

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По словам Зеркаль, ГТС Украины в настоящее время работает как комплекс, поэтому сказать точно, насколько может вырасти тариф на распределение газа на данный момент невозможно. «На самом деле, держать всю эту систему, если не будет транзита, будем мы с вами, украинские пользователи», — отметила она.

При этом советник министра энергетики подчеркнула, что страна в любом случае не останется без газа, но «может остаться без работающей газотранспортной системы, которая приносит прибыль государству».

Ранее Зеркаль заявила, что газотранспортная система (ГТС) Украины в состоянии прокачать 11 миллиардов кубометров газа в Европу до конца года дополнительно к нынешним поставкам. Она подчеркнула, что такое предложение вдвое превышает объемы, которые обещало руководство «Газпрома» в августе в случае запуска «Северного потока-2» — 5,6 миллиарда кубометров. Таким образом, связи между отказом увеличивать поставки российского газа в регион и разрешением на прокачку через новый газопровод нет.