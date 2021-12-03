Цены на газ для сотен тысяч украинцев выросли в пять раз

«Страна.ua»: на Украине цены на газ выросли в пять раз для 457 тысяч домохозяйств

Украинский «Нафтогаз» поднял тарифы на газ почти в пять раз для потребителей, которым его поставляет принадлежащая ему компания «Поставщик последней надежды» (от укр. Постачальник останньої надії — ПОН). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Поставщик последней надежды» обслуживает потребителей, чьи поставщики газа обанкротились или по иным причинам не имеют возможности поставлять газ. Со 2 декабря ПОН увеличил тариф на газ до 47 гривен (127 рублей) за кубометр. Рост цен затронул сотни тысяч человек, всего — 457 тысяч украинских домохозяйств, пишет издание.

В начале ноября Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду, чтобы продолжить получать финансовую помощь. С мая 2022 года цены будут полностью отражать расходы компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения.

В ноябре заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период Киев начнет закупать топливо в Словакии. Сейчас же, по словам чиновника, в хранилищах находится достаточное количество природного газа.