Глава «Нафтогаза» оценил запасы газа на Украине

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил запасы газа на Украине в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, фрагмент которой опубликован на YouTube.

По словам Витренко, отопительный сезон в стране пройдет без перебоев. У нас в хранилищах нормальные объемы газа. «Нормальные — это такие же, как, когда премьер-министром был Владимир Гройсман, поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах нет проблем», — уточнил он.

Ранее энергетическую ситуацию на Украине оценил президент Владимир Зеленский. По его словам, глобально ситуация с обеспечением энергии стабильная, в стране есть все для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон и стабильные тарифы.

При этом бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрек проблемы с поставками газа к январю-февралю 2022 года. Он отметил, что на данный момент в хранилищах на 30–40 процентов меньше объем, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям.