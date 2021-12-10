Зеленский оценил энергетическую ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оценил энергетическую ситуацию в стране. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

По его словам, глобально ситуация с обеспечением энергии стабильная. Президент отметил, что, как он и обещал, в стране есть все для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон и стабильные тарифы. Помимо этого, глава Украины подчеркнул, что никаких глобальных отключений электроэнергии не будет, но локальные отключения возможны.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что украинский «Нафтогаз» поднял тарифы на газ почти в пять раз для потребителей, которым его поставляет принадлежащая ему компания «Поставщик последней надежды» (от укр. Постачальник останньої надії — ПОН). «Поставщик последней надежды» обслуживает потребителей, чьи поставщики газа обанкротились или по иным причинам не имеют возможности поставлять газ. Со 2 декабря ПОН увеличил тариф на газ до 47 гривен (127 рублей) за кубометр. Рост цен затронул сотни тысяч человек, всего — 457 тысяч украинских домохозяйств.