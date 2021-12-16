«Газпром» собрался довести поставки в Европу до минимума

Экспорт «Газпрома» в страны Евросоюза по итогам 2021 года может упасть до минимума за шесть лет за счет резкого сокращения объемов прокачки осенью и в декабре. Об этом со ссылкой на данные компании по поставкам пишет «Коммерсантъ».

Совокупный экспорт «Газпрома» за 11,5 месяцев текущего года достиг 178 миллиардов кубометров, что на 4,8 процента больше, чем годом ранее. Однако темпы поставок сокращаются — в период с января по сентябрь превышение над прошлогодними показателями составляло 15,3 процента.

При этом увеличивать объем поставок до конца года компания, по всей видимости, не собирается. В декабре средний суточный экспорт составляет 423 миллиона кубометров. Чтобы довести его до уровня 2018-2019 годов, надо прокачивать на треть больше.

Исходя из текущей динамики, за год «Газпром» экспортирует 184,7 миллиарда кубометров газа, что совпадает с прогнозным уровнем 183-185 миллиардов кубометров. Однако такой уровень удастся обеспечить за счет увеличения поставок в Китай — с 4,1 миллиарда кубометров в 2020 году до 10,2 миллиарда (предварительно) в 2021-м.

Кроме того, поставки в западном направлении вырастут за счет Турции, которая резко увеличит закупки российского газа. По оценкам издания, они достигнут 26 миллиардов кубометров, то есть выйдут на уровень 2012-2017 годов.

А вот Евросоюз, напротив, получит заметно меньше российского газа — около 145-145,5 миллиарда кубометров. Сокращение поставок началось в августе и нарастало с каждым месяцем, одновременно с резким ростом цен на топливо на спотовых рынках.

Накануне «Газпром» сообщил, что полностью выполнил свои обязательства перед Украиной по договору о транзите. По состоянию на середину декабря, через газотранспортную систему страны прокачаны 40 миллиардов кубометров газа.