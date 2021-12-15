Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» отчитался о выполнении обязательств перед Украиной

«Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за весь 2021 год

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Газпром» 15 декабря выполнил все обязательства по транзитному договору с Украиной за текущий год, сообщается в Telegram-канале компании.

«С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — отчитался «Газпром».

GAZPRU Котировки акций от TradingView

В компании отметили, что продолжают «надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам», в том числе через Украину.

Ранее 15 декабря компания сообщала, что по состоянию на 13 декабря на Украине почти закончился весь газ, закачанный в этом году для прохождения зимы. Как следует из данных «Оператора ГТС Украины», к 14 декабря запасы опустились уже ниже уровня начала закачки в этом году — закончился весь газ, закачанный в этом году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
«Газпром» отчитался о выполнении обязательств перед Украиной
Разводящийся Лепс поделит с супругой недвижимость на миллиард рублей
Анонсирована новая версия Android
В МИД России прокомментировали план по дерусификации школ в Эстонии
Техдиректор «СДC-Уголь» проигнорировал опасный уровень метана в «Листвяжной»
Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре и январе
Названы сроки публикации данных об эффективности «Спутника V» против омикрона
Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск
В Москве зафиксировали дефицит кадров
«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео
Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь
ВМС США испытали лазерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter