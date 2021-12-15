«Газпром» отчитался о выполнении обязательств перед Украиной

«Газпром» 15 декабря выполнил все обязательства по транзитному договору с Украиной за текущий год, сообщается в Telegram-канале компании.

«С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — отчитался «Газпром».

В компании отметили, что продолжают «надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам», в том числе через Украину.

Ранее 15 декабря компания сообщала, что по состоянию на 13 декабря на Украине почти закончился весь газ, закачанный в этом году для прохождения зимы. Как следует из данных «Оператора ГТС Украины», к 14 декабря запасы опустились уже ниже уровня начала закачки в этом году — закончился весь газ, закачанный в этом году.