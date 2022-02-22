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Оценена возможность Европы заменить российский газ другим

В Минэнерго России заявили, что Европа не сможет заменить российский трубопроводный газ

Фото: Виктор Лисицын / globallookpress.com

Европа не сможет заместить значительные объемы российского трубопроводного газа сжиженным природным газом (СПГ) из других стран, так как все они уже законтрактованы на длительный срок, такую оценку дал министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

«Если и могут быть замещены какие-то объемы, то, я думаю, не очень большие», — отметил он. Шульгинов добавил, что Россия выступает за долгосрочные газовые контракты, так как они, в отличие от спотовых, помогают обеспечить «более адекватные» цены для покупателей и производителей.

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Он добавил, что «Газпрому» и в целом России невыгодны высокие цены на газ, потому что из-за них снижается потребление, а это ведет к замедлению экономики. Шульгинов уверен, что создать профицит предложения газа на европейском рынке поможет запуск «Северного потока-2».

Министр подчеркнул, что европейские партнеры «Газпрома» по проекту могут подать в суд, если трубопровод в результате санкций не будет запущен в эксплуатацию.

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов 22 февраля растут более чем на 10 процентов, превышая 900 долларов за тысячу кубометров. На фоне энергетического кризиса страны ЕС нарастили объемы использования угля.

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Мария Строителева
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