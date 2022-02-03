Борьба Европы с газом помогла углю

Производство чистой энергии в Европе набирает обороты. Это помогает странам преуспеть в борьбе с зависимостью от газа, но также замедляет отказ от угля. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно исследованию лондонского аналитического центра Ember, в 2021 году Европа произвела рекордное количество чистой энергии — 547 тераватт-часов, превысив на 11 процентов показатель 2020 года и на 157 процентов показатель 2011 года. Объем использованного газа, наоборот, снизился на 8,1 процента по сравнению с 2019 годом.

В то же время Европа начала больше полагаться на уголь на фоне слишком высоких цен на газ. С 2019 года использование угля сократилось на 3,3 процента — значительно меньше, чем в предыдущие годы. Эксперты отмечают, что в период с 2011-го по 2019-й возобновляемые источники энергии эффективно заменяли уголь, однако с момента начала энергокризиса в 2021 году именно они стали альтернативой газу.

Автор исследования Чарльз Мур считает, что возвращение к использованию самого экологически грязного топлива требует новых регулирующих законов. Иначе Европа рискует не достичь целей Парижского соглашения, согласно которому отказаться от угля нужно к 2030 году.

«Европа быстрее заменит уголь чистой энергией, если начнет строить больше солнечных электростанций и ветропарков. Энергия ветра и солнца не требует затрат на добычу — заплатить придется только за постройку оборудования», — отметил Мур.

В феврале эксперты спрогнозировали скорый конец энергетического кризиса в Европе из-за мягкой погоды. Согласно прогнозам, в феврале в европейских странах будет теплее обычного, что снизит спрос на газ, необходимый для отопления и производства электроэнергии.