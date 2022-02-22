Цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе на торгах во вторник, 22 февраля, растут, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К моменту написания материала стоимость мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигает 925 долларов за тысячу кубометров, рост составляет около 7,5 процента.

Цены на нефть также растут, стоимость апрельского фьючерса Brent достигает 98,6 доллара за баррель, что представляет собой многолетний рекорд. Баррель WTI стоит 94,2 доллара.

Рост цен на энергоносители отмечается на фоне геополитической напряженности. Значительная доля поставок газа в Европу приходится на Россию, и, по оценкам российского Минэнерго, те объемы сжиженного природного газа (СПГ), которые сейчас направляются в Европу из США и других стран, нельзя признать серьезной альтернативой.

«Сейчас идет дискуссия по поводу того, что наш газ можно заменить большим объемом поставок [СПГ], но все уже законтрактовано. Если какие-то объемы заменить можно, то не очень большие, думаю», — заявил министр энергетики Николай Шульгинов.