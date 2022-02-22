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Россия нарастила поставки угля в Европу

Глава Минэнерго Шульгинов заявил о росте поставок угля в Европу до 50,4 млн тонн в 2021-м

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Импорт российского угля в Европу в 2021 году вырос по сравнению с предшествующим годом, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

«Поставки увеличились на 4,7 миллиона тонн, до 50,4 миллиона тонн в прошлом году», — сказал глава Минэнерго.

Он также напомнил, что сейчас Европа столкнулась с нехваткой газа, и нельзя быть уверенным в том, что подобный кризис не повторится в будущем. «Уже сегодня нужно готовиться к следующей зиме. Мы видим, что газовые хранилища пусты», — подчеркнул Шульгинов.

По его словам, необходим разумный подход. Те объемы сжиженного природного газа (СПГ), которые сейчас направляются в Европу из США и других стран, нельзя признать серьезной альтернативой. «Сейчас идет дискуссия по поводу того, что наш газ можно заменить большим объемом поставок [СПГ], но все уже законтрактовано. Если какие-то объемы заменить можно, то не очень большие, думаю», — добавил министр.

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Осенью 2021 года Евросоюз столкнулся с рекордными ценами на газ, превышавшими 2000 долларов за тысячу кубометров. На фоне кризиса страны ЕС нарастили объемы использования угля.

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Платон Щукин
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