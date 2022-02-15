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США обогатились на фоне украинского кризиса

WSJ: Соединенные Штаты увеличили экспорт СПГ в Европу на фоне украинского кризиса

Фото: Gary Cameron / Reuters

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу резко вырос на фоне эскалации кризиса на Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Увеличение добычи нефти и газа в США, вероятно, позволит вытеснить российских конкурентов с европейского рынка, отмечает издание. Автор материала Дэниэл Ергин напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности, которая смогла обогатиться, с ситуацией на Украине.

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«Нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — отметил он. В январе впервые в истории экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европу превысил поставки по трубопроводу из России.

Ранее стало известно, что аукционы на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» и на дополнительные мощности при поставках через газотранспортную систему (ГТС) Украины не состоялись. В начале недели стоимость газа в Европе резко выросла на фоне сообщений западных СМИ о готовящемся вторжении России на Украину.

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Платон Щукин
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