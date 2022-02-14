На фоне многочисленных сообщений о скором вторжении России на Украину и призывов ряда стран к своим гражданам покинуть республику цены на газ в Европе взлетели. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов стоимость поднималась на 13,7 процента, выше тысячи долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 11:30 по московскому времени она скорректировалась до 990 долларов (плюс 7,2 процента к закрытию предыдущей сессии).

В конце прошлой недели американское издание Politico сообщило, что в ходе переговоров с союзниками президент США Джо Байден назвал датой начала российской агрессии 16 февраля. В России неоднократно опровергали сам факт возможного нападения.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN подчеркнул, что в Вашингтоне не знают, когда именно Россия нападет на Украину, но считают, что это может произойти в любой день, в том числе до завершения Олимпиады.

Через Украину проходит один из главных маршрутов поставок российского газа в Европу. В случае начала конфликта велика вероятность, что поставки по нему прекратятся. На фоне рекордно низких запасов газа в регионе такие обстоятельства провоцируют резкий рост спроса на газовом рынке, что и приводит к повышению цен.

Давление испытывает и нефтяной рынок. С начала недели стоимость сорта Brent поднималась выше 96 долларов за баррель, максимум за последние семь лет. Позднее она скорректировалась ниже 94 долларов.