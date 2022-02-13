В Белом доме не смогли назвать точную дату вторжения России на Украину

Власти США не могут назвать точную дату вторжения России на Украину, однако ожидают, что это может произойти в любой день. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

«Мы не можем точно предсказать дату, но мы уже какое-то время говорим о том, что сейчас существует "окно", и Россия может начать масштабные военные действия на Украине в любой день», — ответил Салливан на просьбу ведущего State of the Union Джейка Таппера прокомментировать данные разведки о том, что предполагаемое вторжение может начаться 16 февраля.

При этом помощник президента США отметил, что вторжение может произойти в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр. «Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», — добавил он.

Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Госсекретарь Энтони Блинкен отказался каким-либо образом подтвердить заявление американского лидера.