Байден объявил дату «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, пишет Politico.

Несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента. Уточняется, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Однако, пишет издание, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса. Представители ЕС дали понять, что иначе интерпретируют данные разведки и «отказываются покупать» слух о нападении.

Тем не менее, после переговоров ряд стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину в ближайшее время. Южная Корея запретила соотечественникам посещать территорию кризисного государства с 13 января. Великобритания объявила об эвакуации сотрудников посольства, также стало известно о намерении США вывезти своих дипломатов.

Другая дата

Практически одновременно с новостью про Байдена на сайте агентства Bloomberg появился материал, в котором датой начала якобы вторжения называется 15 февраля. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

Впрочем, ранее американское информагентство скомпрометировало себя, выпустив 5 февраля сообщение о «начале вторжения» России на Украину. Впоследствии Bloomberg извинилось за публикацию ложных данных. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на фоне таких публикаций у Кремля теперь есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.

Также по теме вторжения высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил уверенность, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине.

Вторжение на Украину может начаться в любой момент Джейк Салливан помощник президента США по национальной безопасности

В то же время помощник президента подчеркнул, что США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

Ответ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила озвученные в США предположения. Она отметила, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом Вашингтона для решения собственных проблем. «Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — добавила дипломат.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские войска все еще находятся на своей территории. «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникеров явно открылось второе дыхание», — оценил ситуацию дипломат. Зампостпред предложил США вторгнуться на Украину самим, ведь «кто-то же должен это сделать после такой паникерской кампании».

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, уличил Вашингтон в попытке повысить градус пропагандистской кампании против России и сформировать убеждение общественности о неминуемой агрессии. «Ремарки Салливана выдержаны в алармистском ключе», — отметил глава дипмиссии.