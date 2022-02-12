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Стало известно о планах Госдепа США эвакуировать посольство США в Киеве

AP: Госдеп планирует объявить об эвакуации посольства США в Киеве 12 февраля

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Госдепартамент США планирует объявить об эвакуации американского посольства в Киеве. Об этом стало известно Associated Press, передает РИА Новости.

Ожидается, что соответствующее объявление будет сделано утром по местному времени 12 февраля. По данным агентства, все американские сотрудники посольства в украинской столице должны будут покинуть страну «в преддверии опасного российского вторжения».

По словам официальных лиц США, ограниченное число дипломатов может быть переведено на запад Украины, чтобы Соединенные Штаты могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Израиля намерено эвакуировать семьи дипломатов из Украины. При этом дипломатическое представительство продолжит свою работу. МИД Британии также заявил о вывозе сотрудников посольства из Киева и призвал граждан воздержаться от поездок на Украину.

Ксения Назарова
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