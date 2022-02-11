Британия начала эвакуировать сотрудников посольства из Киева

Британия начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева, пишет Sky News.

МИД страны призвал своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а находящимся там в данный момент порекомендовал уехать сейчас, пока коммерческий транспорт еще доступен. Власти Британии также заявили о невозможности усилить консульскую помощь и поддержку в вывозе в случае военных действий со стороны России.

Ранее с призывами к соотечественникам покинуть Украину выступили Норвегия, Япония, Нидерланды и Израиль. Южная Корея и вовсе запретила своим гражданам поездки в эту страну с 13 февраля.