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Нидерланды призвали своих граждан покинуть Украину

BNR News: посол Нидерландов де Мол призвал граждан страны немедленно покинуть Украину

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Граждане Нидерландов, которые на данный момент находятся на Украине, должны немедленно покинуть страну. К этому призвал сограждан посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, передает BNR News.

Дипломат рассказал, что соответствующие инструкции поступили из Гааги. Он подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну из-за угрозы безопасности.

Посол заявил, что на западе Украины во Львове будет создан центр экстренной помощи под флагом Нидерландов. «Голландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией», — добавил он.

Ранее стало известно, что Япония призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. 11 февраля в МИД страны повысили уровень угрозы нахождения на территории Украины до четвертого, максимального. МИД объяснил это решение продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе.

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Екатерина Андреева
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