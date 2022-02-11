Япония призвала соотечественников немедленно покинуть Украину

Япония призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Дипломатическое ведомство повысило в пятницу, 11 февраля, уровень угрозы нахождения на территории Украины до четвертого, максимального. В этом случае Япония призывает соотечественников немедленно покинуть государство и отказаться от любых поездок туда.

МИД объяснил решение продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе. Там посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым.

Министерство иностранных дел страны также допустило прекращение авиасообщения между двумя странами. Сообщается, что при канцелярии премьер-министра страны был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Украины.

Ранее нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, выражающую солидарность с Украиной, а также поддержку ее суверенитету и территориальной целостности. В утвержденных документах говорится, что Токио серьезно обеспокоен ситуацией на Украине и надеется на стабильность в этой стране и регионе.

